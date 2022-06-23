В четверг, 23 июня, Европейский парламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщает депутат Европарламента Владимир Бильчик в Twitter.

«Европарламент подавляющим большинством голосов принимает резолюцию о кандидатском статусе Украины, Молдовы и Грузии: итоги голосования говорят сами за себя. Четкий сигнал поддержки статуса кандидата для Украины и Молдовы в преддверии сегодняшнего заседания ЕС», — написал он.

Резолюцию поддержали 529 евродепутатов, против — 45, воздержались — 14.