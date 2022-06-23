В рамках проекта по восстановлению освобожденных территорий, утвержденного распоряжением президента Азербайджана, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) ускоренными темпами продолжает строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Об этом сообщает ГААДА.

Как говорится в информации, протяженность дороги 81,6 км, дорога будет четырех- и шестиполосной. Ширина проезжей части – 3,5 м.

В Агентстве отметили, что проложено 137 водоотводов, построено 30 подземных переходов, 7 автомобильных мостов, 7 тоннелей и 9 виадуков.