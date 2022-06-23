Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг в четверг обвинения Украины касательно того, что Анкара приобретала у России украденное украинское зерно.

«Мы серьезно относимся к подобного рода обвинениям и провели расследование. На самом деле это довольно простой процесс, любой может за $5-6 купить приложение [по отслеживанию судов. В результате расследования мы увидели, что происхождение [купленного у России зерна] — Россия. Но мы также выступаем против незаконной продажи [украденных] украинских товаров на международном рынке и не разрешаем их продажу в Турции», — сказал глава МИД республики.

3 июня посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью агентству Reuters утверждал, что «Турция входит в число стран, покупающих зерно, вывезенное Россией» с территории Украины.