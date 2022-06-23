Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара весьма серьезно воспринимает сообщения о том, что Россия похищает зерно из Украины, и проводит расследование по этому поводу.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Лиз Трасс министр заверил, что Турция не позволит доставлять в страну зерно, похищенное Россией или любой другой страной.

«Мы выступаем против незаконной продажи украинских товаров на международном рынке и не разрешаем их продажу в Турции», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь Трасс заявила, что кризис с поставками украинского зерна крайне необходимо разрешить в течение следующего месяца, и предложила оказать в этом любую помощь.

«Мы заявляем совершенно четко, что нынешний кризис зерном — это экстренная ситуация, что он должен быть разрешен в течение следующего месяца, иначе мы можем столкнуться с опустошительными последствиями», — сказала глава Форин-офиса на пресс-конференции в Анкаре.

По ее словам, совершенно ясно, что украинские порты должны быть защищены и коммерческим судам должен быть предоставлен безопасный коридор.

«Соединенное Королевство предлагает весь наш опыт на всех этих направлениях, чтобы обеспечить все необходимое для того, чтобы зерно могло вывозиться беспрепятственно, но это потребует международных усилий», — добавила Лиз Трасс.