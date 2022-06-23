Увеличен срок ареста председателя Партии граждан и развития Али Алиева.
Ясамальский районный суд рассмотрел жалобу на него бывшего и.о. председателя Бинагадинской районной организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Рамиза Гоюшова, сообщает Qafqazinfo.
В ходе судебного процесса под председательством судьи Рашада Джавадзаде Алиеву добавили еще 6 месяцев ареста.
В приговоре отмечалось, что предыдущие сроки Али Алиеву были объединены, и он был приговорен в общей сложности к одному году лишения свободы. Согласно предыдущему приговору, председатель партии должен был выйти на свободу через 10 дней. Согласно действующему приговору, он должен оставаться под стражей до 13 января 2023 года.
Добавить комментарий