Увеличен срок ареста председателя Партии граждан и развития Али Алиева.

Ясамальский районный суд рассмотрел жалобу на него бывшего и.о. председателя Бинагадинской районной организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Рамиза Гоюшова, сообщает Qafqazinfo.

В ходе судебного процесса под председательством судьи Рашада Джавадзаде Алиеву добавили еще 6 месяцев ареста.

В приговоре отмечалось, что предыдущие сроки Али Алиеву были объединены, и он был приговорен в общей сложности к одному году лишения свободы. Согласно предыдущему приговору, председатель партии должен был выйти на свободу через 10 дней. Согласно действующему приговору, он должен оставаться под стражей до 13 января 2023 года.