23 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателя совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Румынии, министра энергетики Румынии Вирджил-Даньела Попеску, министра сельского хозяйства и развития сельской местности Адриан-Ионуца Кесною и специального представителя президента Румынии по стратегическим проектам Ану Бирчалл, сообщает пресс-служба главы государства.