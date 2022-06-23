Президент США Джо Байден намерен предложить кандидатуру Кристины Квин на должность нового посла в Армении. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Полномочия действующей главы американской дипмиссии Линн Трейси в скором времени завершатся.

Кристина Квин – кадровый дипломат, в настоящее время работает временной поверенной в делах США на Украине, занимая этот пост с января 2020 года. До этого была заместителем посла США во Франции, а также советником посольства по экономическим вопросам.

Кандидатуру Квин должен утвердить Сенат, по всей вероятности, в сентябре.