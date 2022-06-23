Российские силы с 19 июня продвинулись более чем на 5 км к южным подступам к городу Лисичанску в Луганской области. Некоторые украинские части отошли, чтобы не попасть в окружение.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

«Улучшение показателей России в этом секторе, вероятно, является результатом недавнего подкрепления и сильной концентрации огня», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Минобороны Британии, российские силы оказывают все большее давление на Лисичанско-Северодонецкую агломерацию своим ползучим продвижением по окраинам застроенных территорий.

«Однако их усилия по достижению более глубокого окружения для захвата западной части Донецкой области остаются безуспешными», — говорится в сводке.