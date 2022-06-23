Парламентская ассамблея Совета Европы приняла три резолюции по Украине. Об этом сообщила глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева (фракция “Слуга народа”). Она отметила, что ранее такого никогда не было – приняты сразу несколько резолюций от одной страны.

Народный депутат рассказала, что поправки украинской делегации были учтены и улучшили резолюцию “Гуманитарные последствия и внутренние и внешние перемещения людей в связи с агрессией Российской Федерации против Украины”.

“Мы призываем помочь решить проблему финансирования жилья для перемещенных украинцев, активизировать обмен военнопленных. ЕС дать четкое юридическое разъяснение о праве лиц, получивших временную защиту в странах ЕС и находившихся там более 90 дней и уехавших в Украину, возвратиться на территорию ЕС”, – отметила Мезенцева.

ПАСЕ также приняла резолюции “Защита и альтернативный уход за не сопровождаемыми и разведенными детьми-мигрантами и детьми-беженцами” и “Справедливость и безопасность для женщин в процессе мирного примирения”, докладчиками по которым были соответственно Мезенцева и член постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ народный депутат Евгения Кравчук (фракция “Слуга народа”).