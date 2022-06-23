Выполнен очередной этап международных лётно-тактических учений «Анатолийский орёл — 2022», проводимых в городе Конья Турецкой Республики.
Как сообщает Минобороны, согласно плану учений, экипаж авиации Военно-воздушных сил Азербайджана, проникнув в воздушное пространство условного противника, успешно выполнил поставленные задачи.
Азербайджанские пилоты совместно с военнослужащими Военно-воздушных сил Вооруженных сил Турции осуществили обменные полёты.
В ходе учений успешно выполняются поставленные задачи.
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