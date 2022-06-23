Российские военные захватили еще два населенных пункта на Луганщине. Россияне взяли Лоскутовку и Рай-Александровку, которые находятся возле Лисичанска и Северодонецка. Кроме этого, российские военные не оставляют планов взять под свой контроль трассу Лисичанск-Бахмут.

Об этом говорится в новом сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

На Донецком направлении российские военные сосредотачивают основные усилия на установлении полного контроля над Северодонецком. Кроме этого, они продолжают ведение наступательных действий с целью окружения военных Украины в районе Лисичанска.

«На Северодонецком направлении противник овладел населенными пунктами Лоскутовка, Рай-Александровка. Ведет штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротине. Осуществляет подготовительные мероприятия к форсированию реки Северский Донец», — говорится в сообщении Генштаба.

На Бахмутском направлении российские военные ведут наступательные действия в направлениях Золотого и Волчеяровки. Они хотят овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск.

«Для усиления группировки в указанном направлении, в район населенного пункта Новотошківське, враг перебросил до одной батальонной тактической группы из состава Центрального военного округа», — добавили в Генштабе.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях россияне активных действий не вели, однако продолжают обстрелы, для того, чтобы сковать возможности украинских военных.