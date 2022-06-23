Модель штурмового беспилотного летательного аппарата Bayraktar AKINCI , разработанная компанией Baykar и оснащенная 2 двигателями мощностью 750 л.с., установил новый рекорд высоты.

Согласно заявлению Baykar, Bayraktar AKINCI B, который взлетел 21 июня для проведения испытаний в присутствии экспертов оборонной промышленности и командования ВВС в третий раз побил рекорд высоты.

Bayraktar AKINCI B, поднявшийся в рамках испытаний на высоту 45 тысяч 118 футов (13 тысяч 716 метров), благополучно вернулся в летно-тренировочный и испытательный центр Bayraktar AKINCI при командовании аэропорта Чорлу после 20 часов и 23 минут полета.

