В результате сегодняшних обстрелов россиянами Харьковской области погибли 10 человек.
Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.
Также 10 человек получили ранения, из которых четверо — в Харькове.
В результате сегодняшних обстрелов россиянами Харьковской области погибли 10 человек.
Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.
Также 10 человек получили ранения, из которых четверо — в Харькове.
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