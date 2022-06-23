Де-факто Украина — член НАТО. Такое мнение высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

«Мы сделали ещё один «ход конём». Мы стали 13-й страной Триморья. Это доступ к деньгам, к транспорту, к безопасности на морях, к инфраструктуре. И 12 стран Триморья — они члены ЕС. То есть почти половина стран Евросоюза. Это означает, что наша интеграция с ЕС зашла куда более дальше, чем всеми оценивается в настоящий момент. Во-вторых, надо понимать, мы де-факто — члены НАТО», — сказал он.

Вместе с тем Арестович отметил, что у него «есть скепсис, готово ли НАТО принимать Украину».