Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Данную информацию приводит пресс-служба МИД Азербайджана.

Руководители ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также сотрудничества в многосторонних рамках.

Министры также обсудили текущую ситуацию в регионе и подчеркнули необходимость продолжения усилий по обеспечению мира.