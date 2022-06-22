С сегодняшнего дня ретрансляция российских новостных и аналитических программ в Молдове запрещена. Закон вступил в силу 22 июня, сообщает Sputnik.

«В целях защиты национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности поставщики аудиовизуальных медиауслуг не должны транслировать, а распространители аудиовизуальных медиауслуг не должны ретранслировать аудиовизуальные телевизионные и радиовещательные программы с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые были произведены в иных государствах, чем страны-члены ЕС, США, Канада, а также в государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, за исключением фильмов и развлекательных программ, не содержащих милитаристского контента», — говорится в документе.

Теперь поставщики медиауслуг и компании, которые распространяют контент, не могут давать в эфир программы, которые оправдывают агрессивные войны, отрицают военные преступления и преступления против человечества или разжигают ненависть.