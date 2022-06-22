В Анкаре прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в формате один. Встреча состоялась в Президентском комплексе и продолжалась около двух часов.

Анкара и Эр-Рияд подчеркнули решимость начать новую эру сотрудничества в двусторонних отношениях, в том числе в политической, экономической, военной сфере и в сфере безопасности.

Об этом говорится в Совместной декларации Турции и Саудовской Аравии, подписанной по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Анкаре.

«Стороны подчеркнули решимость развивать и поддерживать сотрудничество на основе исторического братства с тем, чтобы вносить вклад в будущее региона», — говорится далее в документе.

Согласно заявлению, в ходе переговоров стороны также обсудили вопросы упрощения процедур торговли, поиска инвестиционных возможностей и расширения контактов с целью превращения их в конкретные партнерские отношения.

