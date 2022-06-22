Я понял все, о чем говорил мой брат Шавкат Миромонович, переводчик не пригодился. Сегодня завершается мой государственный визит. Был очень рад находиться вчера в Ташкенте, сегодня в Хиве, Ургенче, Хорезмской области.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после выступления мастеров искусств и обращения Шавката Мирзиеева на приеме в Хиве, устроенного лидером Узбекистана.

«Вчера и сегодня я еще раз увидел, насколько близки наши народы друг другу. У нас одна культура, искусство, вообще корни наших народов. Песни, прозвучавшие сегодня на азербайджанском языке, словно были исполнены азербайджанскими певцами. Никакого диалекта, никакого акцента. О чем это говорит? О единстве наших народов. Вы – исполнители, мастера искусств и культуры, воспевающие тюркскую культуру, — наша гордость» — сказал Алиев.

«Во время беседы с Шавкатом Миромоновичем за этим столом я отметил, что он знает имена всех исполнителей. Он знает, где они пели, кто пел в Баку, кто еще где-то, этот – министр культуры и так далее. Это говорит о том, что Президент лично занимается вопросами, касающимися всех мастеров искусств. Его любовь к вам – это любовь к узбекскому народу.

Сегодня я открыл для себя новый Узбекистан. Он процветает в лице моего брата, в вашем лице. Пусть жизнь нового Узбекистана будет успешной. Иншаллах, все мы – узбекский и азербайджанский народы сплотимся в единый кулак» — сказал президент Азербайджана.

«Очень рад находиться сегодня в братском Узбекистане. Сегодня весь день мы были вместе с моим братом Шавкатом Миромоновичем, а в конце сегодняшнего дня вы порадовали нас, порадовали своим искусством, музыкой, прекрасным исполнением азербайджанских и узбекских песен.

У нас одна религия, один язык, одна культура, одни корни. Все мы видим сегодня это единство и должны сделать его вечным. Спасибо, благодарю вас. Приглашаю всех вас в Азербайджан. Мы готовы принять вас в Азербайджане. Будем очень рады этому», — добавил Алиев обращаясь к мастерам искусств.