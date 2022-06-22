Премьер-министр Болгарии Кирил Петков обвинил российского посла в Софии в том, что тот вместе с «болгарской мафией» и «крайне правыми парламентариями» из Партии Возрождения организовал его смещение.

Болгарские парламентарии в среду выразили недоверие правительству Кирила Петкова.

По итогам голосования 123 депутата высказались «против» нынешнего кабинета, «за» проголосовали 116, при отсутствии воздержавшихся.

«Для меня было честью руководить правительством. Мы обещаем, что продолжим битву, чтобы отвоевать нашу страну, когда-нибудь у нас будет Болгария без закулисья и без мафии», — заявил по итогам голосования Петков.