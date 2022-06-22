Министерство обороны Латвии дало жителям страны рекомендации на случай кризисной ситуации в республике. Соответствующая информация была опубликована на сайте военного ведомства.

В частности, Минобороны посоветовало населению запастись на первые три дня кризиса водой, продуктами и предметами первой необходимости. В военном ведомстве также рекомендовали гражданам «регулярно освежать свои знания об оказании первой помощи» и заранее договориться с близкими о действиях в случае наступления возможных кризисных ситуаций.

«В случае кризиса ответственные службы и вооруженные силы будут принимать меры по управлению рисками, поэтому каждый [житель страны] должен быть в состоянии продержаться не менее 72 часов», — добавили в Минобороны.