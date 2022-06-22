Восстановление Украины потребует «много миллиардов долларов и евро». Об этом заявил в среду, выступая в Бундестаге, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Восстановление Украины будет задачей поколений», — сказал он. «Украина нуждается сейчас в плане Маршалла для восстановления», — добавил канцлер. В этом контексте Шольц выступил за «организацию экспертной международной конференции», чтобы понять, в каких сферах Украина нуждается в помощи в первую очередь.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.