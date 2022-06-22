Проливные дожди повысили уровень воды в реках в горных селах Геранбойского района, в том числе в поселках Ашагы Агджакенд и Йухары Агджакенд.

Наводнение нанесло вред около 20 частным жилым домам, около 20 животным, около 10 объектам общественного назначения и автомобилю марки “Мерседес”, принадлежащему жителю Мингячевира Рзаеву Ильхаму Зульфи оглу, пишет АПА.

Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз обращается к населению с призывом соблюдать правила безопасности в связи с продолжающимися нестабильными погодными условиями.