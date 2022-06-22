Президент США Джо Байден обратился к нации в связи резким подорожанием топлива. Он отметил, что санкции против России не могли пройти без последствий для энергорынка.
«США и Европа знали, что это спровоцирует повышение цен», — признался Байден.
Для решения проблемы он попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог. Кроме этого обратился к нефтеперерабатывающим предприятиям с призывом нарастить производство бензина.
Байден также сообщил, что в этом месяце США производили 12 миллионов баррелей нефти в день и находятся на пути к установлению нового рекорда в следующем году.
Добавить комментарий