Непогода во Франции только за четыре дня, с 2 по 5 июня, причинила ущерб почти на €1 млрд. Об этом сообщила в среду газета Ouest-France.

Первые оценки, обнародованные в среду профессиональной страховой ассоциацией, свидетельствуют, что «с 2 по 5 июня ущерб, причиненный непогодой, составил €940 млн», отмечает издание.

По данным газеты, сумма ущерба домам французов от ураганного ветра, проливных дождей, града и наводнений оценивается в €410 млн, автопарку — в €370 млн, предприятиям, в том числе сельскохозяйственным — в €90 млн.

С учетом непогоды, обрушившейся на Францию в конце весны, с 20 по 23 мая, общий ущерб оценивается в €1,2 млрд. Однако он не учитывает пока последствия стихийных бедствий, в том числе наводнений 12 июня, которые затронули 65 департаментов страны.