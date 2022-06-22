Как следует из нового доклада британской военной разведки, российские войска и силы самопровозглашенной «ДНР», воюющие в Украине, понесли в ходе боев в Донецкой области тяжелые потери.

По оценкам британских военных, «ополченцы» «ДНР» потеряли до 55% своего первоначального личного состава, что свидетельствует об очень высоком истощении их сил. Эти выводы основываются на данных, публикуемых «властями» «ДНР».

Разведка считает, что подобные выводы можно в значительной мере отнести и к непосредственно российским частям, также несущим большие потери.

При этом российские войска продолжают масштабную операцию, пытаясь полностью окружить город Лисичанск и взять под контроль всю соседнюю Луганскую область.

Британская разведка полагает также, что Россия с вероятностью готовится задействовать на востоке Донбасса значительное количество резервных частей.

Россия уже давно предпочитает не сообщать о числе жертв среди личного состава своих войск в Украине.