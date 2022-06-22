Завершились тактические учения Военно-морских сил (ВМС), проводимые в соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ходе учений были выполнены боевые задачи индивидуально и в виде тактических групп, уничтожены воздушные и морские цели условного противника, выполнена деятельность по ведению огня из гранатомета для пресечения подводных диверсий, а также боевые стрельбы.

В ходе тактических учений с целью охраны и защиты энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря подразделениями ВМС были также отработаны эпизоды патрулирования, а также эвакуации потерпевшего крушение судна в районах нефтегазопроводов.

В заключение была проанализирована общая деятельность, отмечено успешное выполнение поставленных задач.

Было отмечено, что более 30 кораблей и катеров ВМС, а также до 1500 военнослужащих личного состава были привлечены к тактическим учениям, проводимым с целью отработки совместной деятельности корабельных тактических групп и групп специального назначения при выполнении задач по предназначению в различных условиях, совершенствования навыков командиров и штабов по организации боевых действий и управлению силами в бою.

