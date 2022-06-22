Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» прокомментировало проведение строительных работ на крыше здания по адресу: улица Муслима Магомаева, 56.

В заявлении Управления говорится, что согласно постановлению Кабинета министров №132 от 02.08.2001 года и дополнениям к нему данное здание является нежилым зданием, находящимся в частной собственности и не имеющим статуса исторического памятника.

Двухэтажное нежилое здание было построено в начале 2000-х годов, и после создания Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» в здание не было внесено никаких конструктивных дополнений и изменений. Информацию приводи «Репорт»

В Управлении заявили, что к ним поступило обращение от собственника о проведении ремонтных работ на крыше здания. Работы проводятся под контролем специалистов Управления на основании согласованной проектной документации.