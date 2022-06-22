Мариупольский завод «Азовсталь» не будут останавливать, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее т.н. «власти «ДНР» сообщали, что разрушенный во время боевых действий завод не будут восстанавливать, на его месте построят парк или жилье.

«Для нас важный вопрос — что [будет] с «Азовсталью». Но мы все склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно — это 12 тыс. работающих [на предприятии]», — сказал Хуснуллин.

Хуснуллин позже уточнил свои слова об «Азовстали».

«Рассматриваем различные варианты его (завода) будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс», — написал Хуснуллин в телеграм-канале.