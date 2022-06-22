Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрел с воздуха зону лесных пожаров в районе Мармарис юго-западной провинции Мугла.
Турецкого лидера на борту вертолета сопровождал глава МВД Сулейман Сойлу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрел с воздуха зону лесных пожаров в районе Мармарис юго-западной провинции Мугла.
Турецкого лидера на борту вертолета сопровождал глава МВД Сулейман Сойлу.
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