В Баку прошла интеллектуальная игра «Шекербура Шоу», тематика которой была посвящена Украине.

Большой интерес со стороны участников вызвали вопросы, которые демонстрируют богатство и разнообразие историко-культурного наследия украинского и азербайджанского народов, сообщили Минвал.аз в посольстве Украины в Азербаджане.

Изюминкой мероприятия стали видео-вопросы участникам игры от известных украинских государственных и общественных деятелей, представителей творческой интеллигенции и шоу-бизнеса, в частности, Елены Кравец, Сергея Сивохо, Александра Андросова, Игоря Ласточкина, Владимира Дантеса и даже от большого ценителя интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» — Министра обороны Украины Алексея Резникова.

Участие в увлекательном мероприятии стало для его участников не только прекрасной возможностью помочь украинцам в это сложное для нашего государства время, но и узнать больше про Украину и украинско-азербайджанские отношения.

Все собранные средства от проведения мероприятия будут направлены на помощь Украине.

Особые слова благодарности за организацию и проведение благотворительного мероприятия выражаем известным знатокам Ровшану Аскерову и Роману Оркодашвили, а также всей азербайджанской общественности, которые в очередной раз продемонстрировали непреклонную и искреннюю поддержку Украине!