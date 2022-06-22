Во время совещания с членами Совета безопасности России журналисты обратили внимание, что на столе в кабинете у президента РФ Владимира Путина появился черный предмет, напоминающий с виду термокружку или что-то похожее на колонку.

Telegram-канал RIA_Kremlinpool даже провел соцопрос среди подписчиков, что, по их мнению, за вещь находится в углу стола российского лидера. В голосовании, по данным на 15.15, приняли участие почти три тысячи человек. 49% из них посчитали, что это ни что иное как новая черная термокружка, 16% россиян проголосовали за вариант «сверхумная колонка», а 35% подумали что на столе перед Путиным — секретная разработка Ростеха.

Версия с кружкой показалась большинству более правдоподобной, потому что Путин нередко использует ее на совещаниях.