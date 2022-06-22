Украина дала гарантии, что не будет использовать поставленное Западом оружие для обстрела территории России. О соответствующих обещаниях Киева рассказала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, передает РИА Новости.

«Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии», — заявила глава Минобороны ФРГ. По ее словам, министр обороны Украины Алексей Резников в Брюсселе от имени Киева заявил, что поставленные вооружения используются только в целях самообороны.

В следующий пакет военной помощи, который Германия планирует поставить Украине, войдут еще три реактивных системы залпового огня (РСЗО) Mars, сказала Кристина Ламбрехт.

«Другие системы будут поставлены, ведется подготовка к следующей (поставке) — РСЗО Mars 2», — заявила она, выступая в бундестаге.

Глава Минобороны страны подчеркнула, что обучение солдат может начаться уже в июле. Когда подготовка военнослужащих завершится, вооружение передадут Украине.