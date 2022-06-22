В поселке Бузовна сносят незаконные заборы и постройки на берегу моря, сообщили Minval.az в исполнительной власти города Баку.

В ходе инвентаризации из-за обращения жителей Бузовны в связи с ситуацией на прибрежных территориях было установлено, что 10-15 лет назад «некоторые люди огородили берег моря, закрыли переходы, а также сбрасывали мусор на древние скалы».

«В некоторых местах жители незаконно захватили дополнительные участки земли и присоединили их к своим дворам. Прибрежные районы также расширились из-за обмельчания моря.

В целях устранения вышеперечисленных нарушений закона, а также для реализации соответствующего распоряжения президента Ильхама Алиева о восстановлении прибрежных территорий Каспийского моря в соответствии с законом и обеспечении свободного доступа людей к побережью, с утра технические специалисты и работники органов исполнительной власти города Баку и Хазарского района и коммунальных служб приступили к устранению нарушений в прибрежных районах поселка Бузовна.

Сносятся ограждения захваченных земель, некоторые незарегистрированные постройки на территории, ограждения, препятствующие доступу к пляжной зоне. Коммунальные службы также приступили к очистке скальных участков от различного мусора.

Расчищенные земли будут присоединены к пляжным зонам, а контроль над территорией будет усилен. При этом планируется активизировать информационно-разъяснительную работу среди граждан по предупреждению возникновения негативных ситуаций, недопущению замусоривания, наказанию нарушителей в соответствии с законом. Каспийское море – это благо, данное азербайджанскому народу, и долг каждого из нас защищать его», — говорится в сообщении ИВ.