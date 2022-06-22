Делегации военных ведомств России и Турции на встрече в Москве во вторник обсудили безопасный выход турецких торговых судов и вывоз зерна из украинских портов. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

«21 июня в Москве состоялись переговоры между делегациями Министерства обороны Российской Федерации и Министерства национальной обороны Турецкой Республики. Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, также стороны подчеркнули важность двустороннего взаимодействия, которое позволило турецкому сухогрузу «Азов Конкорд» выйти из порта Мариуполь. «По итогам достигнута договоренность о продолжении консультаций», — добавили там.