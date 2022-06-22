Сегодня представителя компании RPS Energy Ltd., сотрудничающей с Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA), ужалила змея, когда он выполнял служебную обязанность в Физулинском районе.

Как сообщили в ANAMA, медперсонал ANAMA оказал ему первую медицинскую помощь, было сделано все необходимое во время укуса змеи.

Состояние пострадавшего было оперативно проанализировано и в первом комплекте помощи введена противозмеиная сыворотка. Для прохождения необходимого обследования представитель компании направлен в больницу, его состояние удовлетворительное.