Проект поправок в закон «О Счетной палате» обсужден в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Согласно проекту председатель Счетной палаты будет получать ежемесячную заработную плату в размере 3150 манатов, заместитель председателя — 2800 манатов, а аудиторы Счетной палаты — 2625 манатов.

Членам Счетной палаты помимо должностного оклада будет выплачиваться надбавка в размере двукратной месячной зарплаты.

В действующем законе указано, что месячная заработная плата и другие выплаты председателя Счетной палаты приравниваются к месячной заработной плате и другим выплатам первого заместителя председателя Милли Меджлиса АР. Месячная заработная плата и другие выплаты заместителя Председателя Счетной палаты приравниваются к месячной заработной плате и другим выплатам заместителя председателя Милли Меджлиса АР. Месячная заработная плата и другие выплаты аудиторов Счетной палаты приравниваются к месячным заработным платам и другим выплатам председателей комитетов Милли Меджлиса АР. Членам Счетной палаты к должностному окладу выплачивается вознаграждение в размере месячного оклада.

Другая поправка отменила положение о льготах для членов Счетной палаты при уходе в отпуск.

Поправки к Конституционному закону АР «Об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене) Азербайджанской Республики» также повышают заработную плату омбудсмена.

Согласно действующему законодательству комиссар получает ежемесячную заработную плату в размере 2230 манатов. При уходе уполномоченного в отпуск ему предоставляется двухмесячная заработная плата на лечение и отдых.

После внесения изменений комиссар будет получать оклад в размере 3060 манатов. Кроме того, омбудсмену будет выплачиваться 1,65-кратная месячная заработная плата. Если законы будут приняты, они вступят в силу с 1 июля 2022 года.

После обсуждения проект поправок был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

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