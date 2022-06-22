Азербайджан и Россия должны нацелиться на то, что после 2025 года «миротворческие войска» перестанут находиться на азербайджанской территории, и это послужит причиной для роста уровня доверия между нашими странами. Об этом в эксклюзивном интервью Minval.az заявил глава партии ReAl Ильгар Мамедов.

«Во-первых, эти т.н. «миротворческие силы» размещены временно, и в этом смысле мы поддерживаем позицию и политику азербайджанского руководства», – заявил политик.

Он также поделился своими мыслями о войне в Украине, жестком ответе президента Казахстана на ПМЭФ, «русском секторе».

Полную версию интервью читайте завтра в 12:00 по Баку на «Минвале».