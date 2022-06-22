Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прилетел в Германию для посещения местной клиники. Об этом сообщает источник зарегистрированного в Нидерландах портала turkmen.news.

Отмечается, что 21 июня Бердымухамедов-младший прилетел из Ашхабада в Мюнхен на правительственном борту с номером EZ-A780, после чего сразу направился в одну из клиник города. При этом о конкретных причинах обращения глав государства в медицинское учреждение не сообщается. Известно, что обратно президент Туркменистана может вылететь 23 июня.

Косвенным доказательством отсутствия главы государства в стране портал считает вечерние новости на туркменском ТВ. Отмечается, что в программе «Ватан» накануне не было ни одного репортажа с участием Бердымухамедова, что весьма необычно для этого государства. Диктор лишь зачитала два поздравления от лица главы государства.