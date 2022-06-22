На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпаса в 1-м микрорайоне города Сумгайыт.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия немедленно прибыла оперативная саперная группа Службы спасения особого риска министерства.

В ходе осмотра места происшествия после принятия мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что боеприпасом является ручная граната Ф-1.

Боеприпас был вывезен с территории специалистами оперативной группы Службы спасения особого риска для последующего обезвреживания.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.