Проект поправок в закон «О Конституционном суде» был обсужден в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Minval.az.

Согласно проекту изменения, заработная плата судьи Конституционного суда освобождается от налогов, 50% месячной заработной платы судьи Конституционного суда назначается в дополнение к должностному окладу, установленному соответствующим органом исполнительной власти. Ежемесячная зарплата председателя Конституционного суда составит 3,5 тысячи манатов. В настоящее время председатель Конституционного суда получает оклад в размере 2475 манатов.

Согласно поправкам в Закон о судах и судьях, председателю Верховного суда будет выплачиваться 3550 манатов в месяц. В настоящее время оклад председателя Верховного суда составляет 2475 манатов. Председателю Верховного суда также будет выплачиваться надбавка к должностному окладу в размере месячной зарплаты.

Судьям будет выплачиваться следующая зарплата, а также надбавка к ней в размере месячной заработной платы: председателям Апелляционных судов и Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики в размере 90% заработной платы председателя Верховного суда; председателям Суда по тяжким преступлениям, Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики, военных судов, административных судов и арбитражных судов в размере 80% должностного оклада председателя Верховного Суда; председателям других судов в размере 70% заработной платы председателя Верховного Суда; заместителям председателей всех судов в размере 90 процентов должностного оклада соответствующего председателя суда; председателям коллегий Верховного суда, Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики и апелляционных судов в размере 85% заработной платы председателя соответствующего суда; судьям всех судов устанавливаются зарплаты в размере 80% должностного оклада председателя ВС.

Еще одна поправка к законопроекту отменяет надбавку к зарплате судей в размере двухмесячного оклада при уходе в отпуск.

Кроме того, приостанавливается оказание материальной помощи судьям на лечение в размере двухмесячного оклада.

Проекты поправок к законопроектам поставлены на голосование и приняты в первом чтении.

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