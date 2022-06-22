23 июня в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем – 30-34° тепла, в Баку ночью – 20-22° тепла, днем – 30-32° тепла.

Атмосферное давление повысится с 748 мм ртутного столба до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью – 8-13° тепла, днем – 15-20° тепла.