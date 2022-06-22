В Шеки установлены лица, проводившие незаконные раскопки вокруг исторического памятника.

Об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Сотрудники полиции осмотрели исторический памятник на территории села Орта Зайзид, вокруг которого, по информации, проводились незаконные раскопки.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что раскопки проводили жители села Шамиль Керимов и Байрам Агамамедов. В своих показаниях они указали, что не обнаружили никаких исторических предметов или материально-культурных образцов.

По факту ведется расследование.

Исторический памятник не пострадал.