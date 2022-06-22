Депутат Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова предложила увеличить количество приютов для жертв насилия в Азербайджане.

Как сообщает Minval.az, она отметила, что во время внесения поправок в госбюджет на 2022 год можно уделить внимание и этому вопросу: «Есть большая потребность в увеличении приютов. Им могут помочь на разных уровнях — муниципалитет, общественные организации, Министерство труда и социальной защиты населения, Комитет по делам семьи, женщин и детей. В Азербайджане есть факты насилия, и мы должны обеспечить граждан жильем. Мы должны сделать так, чтобы пробелом не воспользовались некоторые непрофессионалы».

Она также пожаловалась на недостаточное количество летних лагерей для детей.

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