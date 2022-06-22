В Милли Меджлисе предложили увеличить средства, выделяемые на науку и здравоохранение из госбюджета следующего года. С таким предложением выступил депутат Рашад Махмудов, передает Minval.az.

«В 2023 году необходимо увеличить расходы на образование и здравоохранение из бюджета до 10% от ВВП, как это рекомендовано мировыми и международными организациями. Потому что для эффективности и устойчивости реформ в сферах образования и здравоохранения необходимо увеличить средства», — сказал Махмудов.

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