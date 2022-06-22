В Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в ночь на 22 июня. Эпицентр подземных толчков находился в 44 км к юго-западу от города Хост.





Число жертв землетрясения в провинциях Пактика и Хост составило 255 человек, не менее 150 человек пострадали.

Толчки чувствовались на расстоянии более чем 500 км от границы страны, в том числе в Пакистане и Индии. По данным американских сейсмологов, землетрясение также ощущалось в столице Афганистана Кабуле и Исламабаде — столице Пакистана.