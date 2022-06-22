Россия, скорее всего, готовится попытаться перекинуть на Донбасс большое количество резервных подразделений. Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре министерства обороны Британии.

Разведка отмечает, что сильные обстрелы на Донбассе продолжаются, поскольку Россия стремится оцепить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге.

Отмечается, что способность обеих сторон формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, по всей вероятности, становится все более важной для результата войны.

Отдельно британская разведка описывает ситуацию с потерями в рядах самопровозглашенной «ДНР».

Российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта.

«Уровень потерь «ДНР» эквивалентен примерно 55% их начальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе. Высокая вероятность того, что силы «ДНР» оснащены устаревшим вооружением и техникой», — констатирует разведка.