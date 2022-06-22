Беспилотные системы показали себя очень эффективно и результативно во время войны в Карабахе, когда их использовал в боях Азербайджан.

Об этом заявил генерал в отставке немецких вооруженных сил Удо Ойлиг, передает Minval.az со ссылкой на Deutsche Welle.

«И я могу себе представить, что для украинской армии беспилотники могут сыграть очень важную и эффективную роль для отражения российских атак. Конечно нужны танки и бронетехника, которая используется именно для защиты передвижений войск. В этом я также вижу значительное усиление украинской армии. В списке украинской стороны о необходимых ей вооружениях, который был обнародован, указано и желаемое количество этих вооружений. Я не хочу ничего говорить об этих цифрах — они, на мой взгляд, почти невыполнимы. Но, говоря о средствах, которые нужны для усиления украинской армии, я могу лишь сказать, что они указаны там правильно. И я считаю их срочно необходимыми, их нужно как можно быстрее предоставить украинской армии», — отметил генерал.