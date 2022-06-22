В Узбекистане особо дорожат отношениями традиционной дружбы, доверия и взаимопонимания с Азербайджаном. В их основе — общие духовные ценности, религия, схожие культура и язык. Наши народы связывает многовековая история. В научных трудах Ахмада Фергани и Абу Рейхана Бируни упоминаются многие города Азербайджана, где происходило взаимовлияние восточной и западной цивилизаций.

Об этом сегодня заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с заявлением для печати после завершения церемонии подписания азербайджано-узбекских документов.

«В фондах нашего Института востоковедения бережно хранятся десятки уникальных рукописей азербайджанских поэтов и мыслителей, таких как Низами, Хагани, Туси, Физули, Хатаи и многих-многих других. Одну из рукописей Физули я сегодня подарил уважаемому Ильхаму Гейдаровичу. Это, я думаю, достояние для нас. Таких рукописей в Узбекистане очень много. Это еще одно свидетельство того, что узбекский народ испокон веков с большим уважением и интересом относится к азербайджанской культуре. Особо хочу отметить, что основателя узбекской литературы и поэзии Алишера Навои вдохновляли труды великого Низами Гянджеви, которого он называл «царём поэтов». Вот такую оценку он давал», — добавил президент.

«Славная история взаимоотношений двух народов создала прочный фундамент для развития многогранного сотрудничества и в наши дни. Символично, что нынешний визит проходит ровно через 25 лет после первого официального визита в нашу страну общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. Для меня стало большой честью сегодня вместе с нашим дорогим гостем уважаемым Президентом открыть обновленную улицу имени Гейдара Алиева и установленный барельеф. Это — наша дань памяти великому человеку, настоящему лидеру своего народа и близкому другу Узбекистана» — отметил Мирзиеев.