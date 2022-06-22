Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя заявления российской стороны в сторону Литвы, заявил, что Соединенные Штаты привержены обязательствам по договору о коллективной обороне в рамках НАТО. Он добавил, что США поддерживают Литву.

«Мы поддерживаем наших союзников по НАТО и мы поддерживаем Литву. В том числе мы сохраняем нашу приверженность ст. 5 устава НАТО об том, что нападение на одного будет означать нападение на всех — эта приверженность со стороны Соединенных Штатов нерушимая»,— сказал Нед Прайс на брифинге (цитата по AFP).

Напомним, что с 18 июня Литва не пропускает по своей железнодорожной сети в Калининградскую область российские товары, на которые распространяются санкции Евросоюза. Сегодня, 21 июня, Вильнюс предупредил о расширении блокировки транзита на автомобильный транспорт.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия в ближайшее время примет ответные меры на действия Вильнюса, «их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы».

Литва вступила в НАТО в 2004 году.