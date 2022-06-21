В Российской Федерации, в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума, состоялась встреча трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных инфраструктур с участием вице-премьеров Азербайджана, России и Армении.

Об этом в ходе переговоров с армянским премьером Николом Пашиняном сказал глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Мы уделяем особое внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье в соответствии с договорённостями лидеров России, Азербайджана и Армении. Практическая работа активно ведётся в рамках трёхсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров, сейчас в ходе Санкт-Петербургского экономического форума состоялось её очередное заседание» — приводит слова Мишустина сайт правительства России.